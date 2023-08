Le Roazhon Park va-t-il être agrandi ?

Tout est revu à la hausse.

Autrefois raillé pour son absence de palmarès et ses finales perdues, le Stade rennais se pérennise désormais dans le haut du panier de l’Hexagone et accumule les parcours en coupe d’Europe ou les saisons de costaud en Ligue 1. Logiquement, les dirigeants bretons veulent désormais s’attaquer aux infrastructures. Cela a même déjà commencé avec le lancement cet été des travaux pour l’agrandissement et la rénovation du centre d’entraînement de la Piverdière.

Victime de son succès, le Roazhon Park a affiché complet durant la quasi-intégralité de la saison dernière, le taux de remplissage de l’enceinte en Ligue 1 atteignant 95 %. Seule la rencontre face à l’OGC Nice, en janvier, n’a pas atteint la jauge maximale. Olivier Cloarec, le président du SRFC, ne ferme pas la porte à un éventuel agrandissement du stade, comme il l’a dit ce mardi face à la presse : « Si le club continue de se développer, il faudra se poser la question. » Aujourd’hui, le Roazhon Park peut accueillir jusqu’à un peu moins de 30 000 spectateurs (depuis la rénovation de 2004), mais les résultats et le jeu des hommes de Bruno Genesio pourraient semble-t-il attirer encore plus de monde, de l’avis des décideurs rennais.

Maintenant, il faudrait faire mieux qu’une troisième place en Ligue 1.

