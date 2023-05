Soupçons de matchs truqués en Martinique

Plus c’est gros, plus ça ne passe pas.

La 22e journée de R2 en Martinique s’est révélée très prolifique, avec deux matchs à 20 et 21 buts. Un peu trop prolifique, même, aux yeux de la Ligue de Martinique de football, qui a ouvert une enquête à la suite de la victoire du CS Vauclinois 20 à 0 face au SC Lamentinois, et au succès du Stade spiritain 21 à 0 contre l’AS Hirondelle. Dans un communiqué, la Ligue revient sur ces « scores hors normes » qui impliquent les deux coleaders du championnat.

En prenant garde de n’accuser personne à ce stade, la LFM souligne que « les faits, associés à leur contexte, interpellent et sont de nature à déclencher des interrogations, voire de l’émoi au sein du public et des acteurs du football » et que « les résultats constatés présentent un caractère d’invraisemblance suffisant pour imaginer que des arrangements ou collusions aient pu avoir lieu entre certains clubs ». Le procureur de la république pourrait même être saisi.

Un miracle dont se passerait bien Saint-Esprit.

