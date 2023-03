Sonia Souid maintient ses accusations contre Noël Le Graët

En janvier dernier, Sonia Souid, agente de joueur, révélait le harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime de la part de Noël Le Graët, désormais ex-président de la fédération française de football après avoir démissionné de son poste ce mardi. Des propos démentis par le dirigeant dans un entretien accordé à L’Équipe et au Monde. «Je ne l’ai jamais agressée et je ne lui ai jamais envoyé de SMS à caractère sexuel. Donc, quelle est l’histoire ? Et qu’est-ce qu’elle vient faire là-dedans ? », allant jusqu’à la qualifier de « témoin miraculeux » et estimant qu’il s’agissait d’un « coup bien monté ».

Ce jeudi, l’agente a ainsi tenu à répondre à Le Graët via l’AFP : « Entendre que mon témoignage était un coup monté, ça me fait très mal. Qu’est-ce que j’ai à gagner dans l’histoire ? À part de risquer de compromettre ma carrière, ma réputation ? Parler d’un sujet qui m’a meurtrie, qui a atteint ma dignité, cela n’a été que douleur et souffrance. » Elle a également tenu à préciser que « tous ceux qui me connaissent savent que personne ne peut me téléguider », tout en réaffirmant que Noël Le Graët l’avait sexuellement harcelée. « Oui, Noël Le Graët a eu des comportements très inappropriés, […] ce que j’ai ressenti est une forme de harcèlement. J’ai subi une forme de harcèlement. Il faut qu’il assume. »