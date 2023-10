Santiago Cucci : « L’OL ne joue pas le maintien »

L’Europe n’est qu’à neuf points après tout.

Alors que l’Olympique lyonnais se trouve dans une situation difficile sur le plan sportif, le président exécutif du club, Santiago Cucci, s’est exprimé sur la chaîne du club pour rétablir ses vérités. « Je pense que l’OL ne joue pas le maintien, l’OL va repartir, a-t-il affirmé. On ne va pas regarder en bas. On est fiers, on va s’accrocher, il y a des valeurs à l’Olympique Lyonnais qui sont importantes : le combat, le courage la résilience et l’humilité. Je pense qu’on a les bonnes personnes aux commandes, et qui jouent. » Un président qui a également tenu à adresser son soutien à Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, dont l’implication a été remise en cause ces dernières semaines. « On a remis en cause l’intégrité d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso en créant le gang des Lyonnais, évidemment tout ça n’est que fantasme. Interroger l’amour du maillot d’Alexandre et Corentin c’est quand même énorme, on parle de deux personnes amoureuses du club et ça me choque. On peut discuter des performances sportives, mais l’intégrité de ces personnes par rapport au club, c’est scandaleux. »

Un entretien lors duquel Santiago Cucci cherche également à rassurer tout le monde concernant l’état des finances du club et la solidité de sa situatin financière. « On a une dette de 300 millions, on est juste en train de la réaménager, a-t-il détaillé. On n’a pas besoin d’argent. Quand je rencontre des personnes amoureuses du club, je me rends compte qu’elles sont inquiètes et pensent qu’on n’a pas d’argent, que le club va s’écrouler. Le projet est très solide. Pas plus tard qu’il y a cinq, six jours, nous avons eu une notation par l’agence indépendante Kroll, qui est le leader mondial des notations. Elle nous a notés BBB+, qui est une très bonne note par rapport à la taille de notre activité. »

Ouf, nous voilà tous rassurés.

