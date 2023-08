Robert Lewandowski : « Parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs »

Gagner, c’est bien. Avec la manière, c’est mieux.

Secoué par Villarreal, le FC Barcelone a arraché les trois points dimanche grâce à deux buts dans la dernière demi-heure, signés Ferran Torres et Robert Lewandowski (3-4). Interrogé par Eleven Sports, l’attaquant polonais a émis quelques réserves sur les choix tactiques de son entraîneur alors que le champion d’Espagne tâtonne en ce mois d’août. « Nous sommes le Barça et on attend de nous non seulement que nous gagnions, mais aussi que nous pratiquions un football offensif de qualité », note le buteur maison. Les Catalans avaient bâti leur titre sur leur défense plus que sur leur attaque la saison passée, inscrivant « seulement » 70 buts en 38 matchs.

« Ces derniers temps, cela ne s’est pas passé comme cela le devrait et nous nous sommes efforcés de nous créer plus d’occasions. Lorsque Ferran (Torres) ou Ansu (Fati) entrent en jeu, deux joueurs qui vont de l’avant, nous nous créons plus d’occasions. Parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs, je n’ai pas de soutien… alors je cherche la meilleure solution pour l’équipe. Lors des deux derniers matchs, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions, je n’ai pas reçu beaucoup de ballons, donc parfois j’ai dû me créer des occasions », ajoute Lewy, en estimant toutefois que la situation « va s’améliorer de match en match ».

Help me, I’m famous !

Le Barça évite le piège Villarreal sous une pluie de buts