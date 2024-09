Joaquín rêve de devenir président du Real Betis

AT le Vendredi 06 Septembre à 17:40 Article modifié le Vendredi 06 Septembre à 18:06

L’amour du maillot avant tout.

À l’été 2023, le légendaire Joaquín raccrochait les crampons à l’âge de 41 ans. L’homme aux 491 matchs avec le Real Betis a certes dit adieu au rectangle vert, mais est toujours actif. Farouchement amoureux du club, il intervient en tant que conseiller sportif, notamment sur les choix de joueurs ciblés par le club. Plus d’un an après sa retraite, le recordman d’apparitions en Liga – également torero à ses heures perdues – ne cache pas son envie d’une reconversion dans les plus hautes sphères du club andalou.

Dans une interview accordée à Sport, il revient sur sa reconnaissance pour son club de cœur et partage sa facilité à enfiler le nouveau costume de dirigeant. « En tant que membre de la direction technique, je suis très à l’aise, je me sens important et utile, déroule-t-il sans manquer d’ambition. Être président du Betis, ça doit être formidable, mais c’est un pas qui, s’il est franchi demain, eh bien… Pour moi, devenir président du Betis est la meilleure chose au monde. »

Une statue devant le Benito Villamarín. Vite !

Vitor Roque surpris du traitement réservé par le Barça