Quatre joueurs polonais exclus de la Coupe du monde U17 après une cuite

Dix-sept ans, c’est encore un peu tôt.

La Coupe du monde U17, qui débute le 10 novembre prochain en Indonésie, a connu un rebondissement inattendu avant le début de la compétition. Rien d’alarmant pour le tournoi en lui-même, si ce n’est qu’il sera amputé de quatre joueurs polonais pour l’intégralité de la compétition. Le média polonais Meczyki a ainsi rapporté que quatre jeunes joueurs, Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki et Filip Wolski, ont été retrouvés largement alcoolisés dans un bar, par le staff en personne.

Dans un communiqué publié par la fédération, cette dernière a condamné leur « comportement antisportif » et une « violation du règlement » tout autant qu’elle a annoncé leur départ du groupe avec « effet immédiat ». Du côté du Lech Poznań, où évoluent deux joueurs concernés par l’affaire, on a déjà promis des « sanctions strictes » à leur encontre. Avec ces quatre retraits, il ne reste plus que 17 joueurs dans l’effectif polonais, désormais largement démuni en attaque, tandis que la fédération chercherait à convaincre la FIFA de la laisser sélectionner d’autres joueurs.

Antoine Griezmann ou Wissam Ben Yedder l’ont prouvé : une soirée arrosée ne signifie pas forcément la fin d’une carrière internationale.