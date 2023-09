Quand Hakimi doit faire la police à Bollaert

A force de la côtoyer, il sait comment l’imiter.

A l’issue du match amical entre le Maroc et le Burkina Faso, disputé mardi à Bollaert-Delelis et remporté par les Lions de l’Atlas (1-0 but de Azzedine Ounahi), Achraf Hakimi a eu la mauvaise surprise de devoir jouer au policier. Après avoir voulu offrir son maillot à un enfant présent en tribunes, il s’est rendu compte qu’un adulte n’était pas disposé à user du bon sens.

Hakimi🇲🇦match Maroc Burkina Faso à Lens qui offre son maillot en fin de match et doit faire la police…😡pour qu un enfant puisse le récupérer #MARBFA pic.twitter.com/pWw7yqHgrF — 𝗣𝗦𝗚 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖🇲🇦 (@MarocPsg) September 13, 2023

Au contraire, ce dernier a tout fait pour récupérer la tunique du joueur du PSG, malgré les invectives d’Hakimi et d’une partie de la tribune pour laisser le maillot à son nouveau propriétaire. Le latéral a même dû s’interposer physiquement pour que le gamin récupère son bien. Au final, il a fini sur la pelouse avec son père et la star de la sélection marocaine.

Les cons ça ose tout et c’est à ça qu’on les reconnaît.

