Pronostic Valenciennes Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes et Bastia dos à dos

Valenciennes fait partie de ces équipes qui évoluent depuis de nombreuses saisons en Ligue 2. La formation nordiste devrait y rester une année de plus puisqu’elle est actuellement placée en 12e position avec 6 points d’avance sur le 1er relégable. Depuis la reprise, le VAFC ne s’est imposé qu’une seule fois lors de la réception de Laval (3-1). Solide à domicile où il est toujours invaincu cette saison, le club valenciennois est nettement moins à son avantage loin de ses bases. Dernièrement, le VAFC a aligné trois matchs nuls consécutifs face à Rodez (0-0), Dijon (2-2) et Quevilly Rouen (1-1). Depuis le début de saison, Valenciennes est le champion des matchs nuls avec pas moins de 11 lors des 26 premières journées.

Après avoir réussi à se sauver pour son retour en Ligue 2, Bastia se comporte très bien lors de ce nouvel exercice. En effet, les Corses occupent la 5e place du classement avec seulement 5 points de retard sur Bordeaux, 2e. Le Sporting n’a pas abandonné l’idée de se hisser dans la course à la montée en Ligue 1. Après avoir subi deux revers consécutifs face à Caen et Quevilly Rouen, Bastia s’est relevé en alignant un nul contre Guingamp (1-1), puis en remportant ses deux dernières rencontres face à Rodez (0-2) et Nîmes (4-2), deux formations relégables. Pour cette affiche entre une équipe valenciennoise invaincue à domicile et celle de Bastia en forme, les 2 formations pourraient se neutraliser dans un match nul à grosse cote.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

