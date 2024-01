Pronostic Valence Celta Vigo : Analyse, cotes et prono de la Coupe du Roi

Le FC Valence ne passe pas son tour face à Vigo

Depuis maintenant plusieurs saisons, le FC Valence a reculé dans la hiérarchie en Espagne. Cette Coupe du Roi est une bonne opportunité pour renouer avec le succès. Pour se hisser jusqu’en 8e de finale de la Copa del Rey, le club Ché s’est défait de Logrones, d’Arosa et de Cartagena. Cette année, les Valencians ont retrouvé de l’allant en se hissant à la 8e place de la Liga à mi-saison. Les hommes de Ruben Baraja sont en forme puisqu’ils restent sur 3 victoires consécutives dans le championnat espagnol avec des succès sur le Rayo Vallecano, Villarreal et contre Cadix. Lors de cette dernière rencontre, les Valencians se sont fait plaisir en s’imposant largement en déplacement (1-4) avec un nouveau but d’Hugo Duro (8 buts déjà en Liga).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Celta Vigo semble sur le déclin, puisqu’elle est désormais contrainte de lutter pour son maintien. A la faveur de quelques résultats positifs lors des dernières semaines, le club galicien s’est extirpé de la zone rouge. En effet, Vigo se trouve actuellement en 16e position avec 2 points de plus que Cadix, 1er relégable. Cette Copa del Rey est un vrai échappatoire pour le Celta dans cet exercice compliqué. Jonathan Bamba, arrivé cet été, est parti disputer la CAN et manquera donc ce rendez-vous. Le poids offensif reposera sur les épaules de Larsen et d’un Aspas bien plus incisif depuis quelques rencontres. Solide cette saison, le FC Valence devrait se défaire du Celta et se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du Roi.

► Le pari « victoire Valence » est coté à 2,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Duro buteur » est coté à 3,40 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 340€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Valence – Celta Vigo :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic FC Valence Celta Vigo encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Luis Campos et le Celta Vigo, c'est terminé