Pronostic Uruguay Namibie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

L’Uruguay logiquement face à la Namibie

Comme prévu, l’Uruguay et la Namibie se jouent l’avant-dernière place dans ce groupe A. Cependant, la sélection sud-américaine n’était pas si loin sur ses deux premiers matchs, disputés face à la France et l’Italie. Contre un XV bleu remanié, les Uruguayens ont montré un beau visage, mais ont fini par s’incliner (12-27). Idem face à l’Italie, que les hommes de Pablo Lemoine (ex-joueur du Stade Français) ont su mener au score à la mi-temps avant de s’effondrer (17-38). Pour aller chercher cette 1re victoire dans cette poule et ne pas finir dernier, l’Uruguay met sa meilleure équipe, avec notamment l’ailier vannetais Nicolas Freitas, auteur déjà de 2 essais depuis le début de la compétition.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

La Namibie, là aussi on s’y attendait, est en grosses difficultés dans cette poule relevée. Les Namibiens ont joué 3 rencontres déjà (contre 2 pour les Uruguayens) et se sont fait tour à tour massacré par l’Italie (8-52), la Nouvelle-Zélande (3-71) et la France (0-96). Privée de son capitaine Dysel logiquement suspendu après son plaquage ayant fracturé la mâchoire d’Antoine Dupont, la sélection essaiera de relever la tête mais elle peut s’attendre à souffrir face à des Uruguayens qui ont montré de belles choses depuis le début du Mondial. Déjà vainqueur de la Namibie cet été en amical (26-18), l’Uruguay devrait de nouveau faire le job, et ainsi prendre une 4e place méritée dans cette poule.

► Le pari « Victoire Uruguay par 18 points d’écart ou + » est coté à 1,70 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 230€ (145€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Freitas marqueur d’essai » est coté à 1,60 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 221€ (136€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Namibie marque 16 points ou – » est coté à 1,80 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 238€ (153€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Uruguay Namibie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Uruguay Namibie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Didier Lamkel Zé : « Dès que je sors de Belgique, je n’ai plus de problèmes »