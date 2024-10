Pronostic Ukraine Géorgie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Géorgie sur la lancée face à une Ukraine décimée

Présente lors du dernier Championnat d’Europe en Allemagne, l’Ukraine a été éliminée dès la phase de poule avec un seul succès obtenu face à la Slovaquie. En Ligue des nations, la sélection ukrainienne est mal rentrée dans ce mini-championnat avec des défaites contre l’Albanie et la République Tchèque. Derniers de leur poule, les Ukrainiens sont au pied du mur lors de la réception de la Géorgie. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Rebrov a décidé de convoquer les habituels Shaparenko, Mudryk et Sudakov. En revanche, Zinchenko est forfait, comme Tsygankov, Stepanenko, Yarmolenko, Mykolenko et Lunin. Meilleur buteur de Liga l’an dernier, le désormais Romain Dovbyk est également attendu avec sa sélection pour permettre de passer un cap.

En face, la Géorgie a été la bonne surprise de l’Euro en se hissant en 8e de finale, seulement battu par l’Espagne, futur vainqueur. Sur leur parcours, les Géorgiens ont notamment battu le Portugal. Sur cette lancée, les hommes de Willy Sagnol ont dominé la République Tchèque (4-1 à domicile) et l’Albanie (1-0 à l’extérieur) dans cette Ligue des nations avec des buts des Kvaratskhelia, Mikautadze ou Chakvetadze notamment. A la faveur de ces résultats, la sélection géorgienne a pris les commandes de son groupe. Auteur d’un triplé le week-end dernier avec l’ASSE, Zuriko Davitashvili arrive en pleine confiance au sein de sa sélection. En pleine progression, la Géorgie pourrait accrocher au moins un nul face à une Ukraine pas très régulière et obligée de jouer ses matchs à domicile en dehors de son territoire.

