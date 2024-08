Pronostic Toulouse Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse sur de bonnes base face à Nantes

Pour son retour en Ligue 1 il y a deux ans, Toulouse a réalisé un très bon exercice avec le gain de la Coupe de France. L’an passé, le club haut garonnais a connu une entame délicate avec l’enchainement des rencontres entre championnat et coupe d’Europe. Progressivement, les Toulousains sont montés en puissance et ont été proches de se qualifier pour les 8e de finale de l’Europa League, battu par le Benfica. En L1 pareil. Dans la zone de relégation à la mi-saison, le TFC s’est repris dans la dernière ligne droite pour obtenir au final le maintien assez facilement avec une 11e place. Lors de la préparation estivale, Toulouse a affiché un visage intéressant avec un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 1 revers. L’effectif toulousain a évolué avec le départ de son meilleur buteur Dallinga, parti à Bologne. Au rayon des arrivées, on note celle du champion du monde 2018, Djibril Sidibé et du défenseur Charlie Cresswell arrivé de Leeds.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Nantes lutte depuis plusieurs exercices pour ne pas descendre. Licencié il y a un peu plus d’un an, Antoine Kombouaré a été rappelé pour sauver le club de Loire-Atlantique en fin d’exercice dernier. Au final, les Nantais ont fini la saison en 14e position avec 4 points de plus que le FC Metz, premier relégable. Lors de la préparation estivale, les Canaris ont montré de bonnes dispositions avec un seul revers concédé en 6 matchs face à Hambourg (4-2). Pour finir cette période de matchs amicaux, le FCNA a signé un nul face à Crystal Palace (1-1). Kombouaré a vu les Sissoko, Moutoussamy et Bamba quitter le club, tandis que l’ailier gallois Sorba Thomas est arrivé. Les dynamiteurs offensifs de l’an passé, Mohamed et Abline sont restés. A domicile dans ce derby de l’Atlantique qui s’annonce possiblement riche en buts, Toulouse pourrait afficher le même visage que celui entrevu sur la seconde partie de saison face à une formation nantaise en difficulté depuis plusieurs années.

► Le pari « victoire Toulouse » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,73 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 173€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Toulouse – Nantes

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Toulouse – Nantes sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Toulouse – Nantes avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Toulouse Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Un match de Ligue 1 diffusé gratuitement par DAZN ce week-end