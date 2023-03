Pronostic Strasbourg Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre résiste à Strasbourg

Cette opposition entre le Racing Club de Strasbourg et l’AJ Auxerre concerne la lutte pour le maintien, puisque les 2 formations comptent le même nombre de points dans la zone rouge. En arrachant dimanche le point du nul grâce à Aholou en toute fin de rencontre au stade Vélodrome de Marseille (2-2), Strasbourg est parvenu à sortir de la zone rouge, mais reste à hauteur du 1er relégable qui n’est autre que l’AJ Auxerre. Arrivé pour aider le club à se maintenir, Frédéric Antonetti espère retrouver le chemin de la victoire face à Auxerre. Lors des dernières journées, le club alsacien a été tenu en échec à Clermont (1-1) et s’est ensuite incliné contre Brest (0-1) qui lutte pour son maintien. Dans le marasme alsacien, un homme tire son épingle du jeu, le buteur Diallo qui comptabilise 13 réalisations.

En face, l’AJ Auxerre se présente à la Meinau sur une excellente dynamique. En effet, la formation bourguignonne est invaincue lors des 6 dernières journées de championnat avec un bilan de 4 nuls pour deux victoires. Après avoir successivement dominé l’Olympique Lyonnais et Lorient, l’AJA est allé prendre un point à Nice (1-1) avant de tenir tête au stade Rennais le week-end passé (0-0). Malgré cette excellente série, Auxerre se trouve dans la zone de relégation mais compte le même nombre de points que Brest et Strasbourg. Dans cette dernière ligne droite, l’AJA possède un atout de poids avec l’expérience de Christophe Pélissier qui a déjà sauvé Amiens et Lorient. De plus, le club bourguignon a opéré un recrutement judicieux cet hiver avec les Radu, Zedadka, Touré, Dembélé et Abline (2 buts en 9 matchs). Sur sa lancée, Auxerre pourrait au moins accrocher le nul face à Strasbourg dans cette rencontre importante pour le maintien.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

