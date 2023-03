Pronostic Sporting Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Arsenal toujours d’attaque au Sporting

Le Sporting Club du Portugal a commencé sa campagne européenne en Ligue des champions, où il a fini en troisième position de son groupe derrière Tottenham et l’Eintracht Francfort, mais devant l’Olympique de Marseille. La formation portugaise a donc été rebasculée en Ligue Europa et a disputé un barrage face à Midtjylland. Tenu en échec à domicile (1-1), le Sporting a fait la différence lors du match retour en surclassant les Danois chez eux (0-4). Champion du Portugal il y a 2 saisons, le Sporting doit seulement se contenter d’une 4e place avec 15 points de retard sur le Benfica solide leader et 5 sur Braga qui occupe le dernier poste qualificatif pour la Ligue des champions. Les partenaires de Coates sont sur une bonne série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Après avoir pris le meilleur sur Estoril, le club lisboète s’est imposé sur la pelouse de Portimonense le week-end dernier (0-1) grâce à Paulinho. Les hommes forts de cette équipe sont Pedro Goncalves, le Britannique Edwards, l’ailier Trincao ou le buteur Paulinho.

De son côté, Arsenal a un objectif prioritaire qui est de remporter la Premier League. Actuellement, les Gunners comptent 5 points d’avance sur Manchester City et vont avoir quelques matchs très importants dans les semaines à venir, notamment face à ces mêmes Citizens ou contre Liverpool. Néanmoins, Arsenal ne va pas négliger cette Ligue Europa, comme il l’a démontré lors de la phase de groupes que le club londonien a remportée devant le PSV Eindhoven. Arteta a pris l’habitude d’opérer quelques rotations sur les matchs de C3 et l’on devrait trouver des joueurs comme Tierney, Kiwior, Jorginho au coup d’envoi de ce match. Le week-end dernier, Arsenal est passé par tous ses états face à une formation de Bournemouth qui lutte pour son maintien. En effet, menés 2-0 à 30 minutes de la fin, les Gunners ont renversé le match à la suite de l’entrée décisive du jeune Nelson qui pourrait être titularisé pour cette rencontre. En pleine forme, Arsenal devrait prendre une option sur la qualification dès ce match aller face au Sporting.

