Pronostic Saint-Étienne Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne enchaîne face à Amiens

Solide en 2023, Saint-Étienne est passé de la place de lanterne rouge de Ligue 2 à celle de 13e. Cependant, les Verts ne disposent que de 5 points d’avance sur le 1er relégable qui n’est autre que Dijon. Après avoir parfaitement négocié des rencontres importantes face à des adversaires directs avec 4 succès consécutifs face à Annecy, Dijon, Nîmes et Pau, l’ASSE a montré qu’elle avait retrouvé de la confiance en signant un bon match nul à Bordeaux (1-1) le week-end dernier. Auteurs d’une première période intéressante, les hommes de Laurent Batlles ont ensuite levé le pied en seconde période, mais ont su retrouver les ressources pour revenir au score par l’inévitable Krasso, auteur de son 13e but. Pour affronter Amiens, l’ASSE pourra compter sur les retours de Cafaro et Pavlovic.

De son côté, Amiens ne joue plus grand-chose en Ligue 2, puisqu’il se trouve dans le ventre mou du championnat à la 9e place avec 10 points d’avance sur le premier relégable et 10 de retard sur Bordeaux. Battu 3 fois consécutivement par Metz, Annecy et Bordeaux, le club picard a redressé la tête le week-end dernier en disposant d’une équipe de Pau amorphe (1-0), grâce à Leautey servi par Kakuta. Le départ du buteur Arokodare lors du mercato hivernal pourrait avoir ralenti la progression des Amiénois, car Antiste ne s’est pas encore pleinement adapté dans son nouveau club et a été absent lors des 2 dernières journées. Au regard de sa forme du moment, Saint-Étienne devrait pouvoir prendre le meilleur sur Amiens à Geoffroy-Guichard et s’éloigner encore un peu plus de la zone de relégation.

