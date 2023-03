Pronostic Reims OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims – OM : un Still efficace

La 28e journée de Ligue 1 se conclut avec une très belle rencontre entre le stade de Reims et l’Olympique de Marseille. Depuis la prise en main de l’équipe par Will Still suite au licenciement d’Oscar Garcia, le club champenois n’a plus perdu la moindre rencontre de championnat. Depuis 19 journées, le club rémois est invaincu, ce qui lui a permis de remonter à la 8e place. Cette excellente dynamique permet à Reims de rêver d’Europe puisqu’il compte seulement 4 unités de retard sur une équipe rennaise qui se déplace au Parc des Princes ce dimanche. Tenu en échec à Nice (0-0), l’autre équipe invaincue du moment, la formation champenoise a ensuite repris sa marche en avant en dominant Toulouse (3-0), Ajaccio (1-0) et surtout le week-end dernier Monaco (0-1). Au stade Louis II, Reims a prouvé son excellente forme en dominant une équipe qui est engagée dans la course au podium. Unique buteur de cette rencontre, Balogun est la belle surprise des Champenois. Le joueur prêté par Arsenal a inscrit à cette occasion son 16e but.

En face, l’Olympique de Marseille a connu dernièrement une semaine terrible avec un lourd revers face à Paris (3-0) au stade Vélodrome et une désillusion en Coupe de France avec une élimination face à Annecy (2-2, tab). Depuis, Marseille s’est repris en s’imposant à Rennes (0-1) grâce à Kolasinac mais a été freiné le week-end dernier par le Racing Club de Strasbourg (2-2). Lors de cette rencontre, le club olympien s’est retrouvé en infériorité numérique mais a tout de même pu prendre les commandes du match pour mener de 2 buts à 5 minutes de la fin. Inexplicablement, l’OM s’est fait surprendre en concédant 2 buts alsaciens en 1 minute pour au final partager les points (2-2). Suite à cette contre-performance à domicile, la formation olympienne ne dispose plus que de 2 points d’avance sur Lens, troisième. Sur une incroyable série, Reims pourrait tenir tête à l’OM en accrochant au moins le point du nul malgré l’excellence marseillaise en déplacement cette saison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

