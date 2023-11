Pronostic Quevilly Rouen Métropole Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez enfonce Quevilly Rouen

Quevilly Rouen vit une entame de saison particulièrement compliquée. En effet, le club normand, qui avait tranquillement décroché son maintien l’an passé, occupe la dernière place de Ligue 2 avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Lors des dernières semaines, QRM avait retrouvé de l’allant avec un succès arraché à Dunkerque (0-1) et des nuls contre Pau (2-2) et Guingamp (2-2). Cette dynamique s’est rapidement arrêtée puisque les Normands se sont inclinés contre Annecy (1-2), un concurrent direct, le week-end dernier. Après avoir arraché deux matchs nuls dans les dernières secondes contre Pau et Guingamp, QRM n’a pas connu la même réussite face à Annecy.

En face, Rodez est l’une des bonnes satisfactions actuelles en Ligue 2. En effet, la formation ruthénoise occupe la 6e place avec seulement 2 points de retard sur Grenoble, qui occupe le dernier strapontin pour les playoffs. Sauvé in extremis l’an passé, Rodez a surfé sur son excellente préparation pour se montrer performant en championnat. Le week-end dernier, les Aveyronnais s’attendaient à un match compliqué contre Bordeaux, suite aux incidents de la saison dernière. Malmenés en début de rencontre, les Ruthénois ont trouvé les ressources pour revenir dans cette rencontre en égalisant en fin de match (2-2). En revanche, le gardien Mpasi a été exclu et manquera donc ce rendez-vous face à QRM. Costaud en ce début de saison, Rodez pourrait profiter de la fébrilité de Quevilly Rouen pour décrocher 3 points importants dans un nouveau match à buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pronostic Rodez Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2