Pronostic Pau Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort ramène un résultat de Pau

Dans l’optique de la lutte pour le maintien, cette opposition entre Pau et Niort s’annonce cruciale. En effet, le club béarnais a glissé vers la zone rouge et se retrouve désormais 16e, à portée des relégables. En effet, les Palois ne possèdent qu’une longueur d’avance sur Dijon, première formation non relégable, et 4 sur Niort, lanterne rouge de L2. Depuis la reprise post-Mondial, le club palois est en souffrance puisqu’il ne s’est imposé qu’une seule fois en championnat face au Paris FC (0-1). Lors des 3 dernières rencontres, Pau s’est incliné à 3 reprises face à Laval à domicile (0-1), à Saint-Etienne (2-0) et à Amiens (1-0) la semaine passée. Lors de ces 3 rencontres, les Béarnais ont été incapables d’inscrire le moindre but et possèdent d’ailleurs la pire attaque de la Ligue 2 malgré la présence d’Henri Saivet.

► 100€ de Bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Niort est habitué à lutter pour le maintien puisqu’il l’a fait lors de 3 des 4 derniers exercices. Et actuellement, le club des Deux-Sèvres est dans une position compliquée avec la dernière place du classement. Avec 4 points de retard sur Pau, Niort est toujours dans le coup pour se maintenir et se doit de ramener un résultat de ce déplacement dans le Béarn. Depuis l’entame de la saison, le club niortais est dans l’instabilité avec un 3e entraineur en poste. Après avoir remporté deux rencontres consécutives face à Dijon et Bordeaux, les Chamois restent sur 3 revers consécutifs face au Havre (0-1), le Paris FC (3-0) et surtout contre Rodez (2-3) le week-end dernier. Face à un adversaire direct pour le maintien, Niort a laissé une belle opportunité de se replacer et a même pris la place de lanterne rouge aux Ruthénois. Le club niortais dispose d’une attaque plus efficace que celle de Pau ce qui pourrait lui permettre de ramener un résultat du Béarn.

► Le pari « Victoire Niort ou match nul » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Pau – Niort :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pau Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !