Pronostic OM Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM enchaîne face à Nantes

Mal en point en Ligue 1, Marseille a récemment décidé de se séparer de son second entraineur de la saison, à savoir Gennaro Gattuso. Pour finir la fin de cet exercice, les dirigeants ont misé sur Jean-Louis Gasset réputé pour être très proche des joueurs. L’expérimenté technicien semble avoir trouvé les bons mots puisque son équipe s’est métamorphosé lors des dernières journées. En effet, ses hommes se sont imposés en Ligue 1 contre Montpellier (4-1) et Clermont (1-5) avec de bonnes prestations. Lors des rencontres, les Phocéens ont retrouvé leur allant offensif en inscrivant 9 buts en 2 matchs. Souvent dépendant des performances d’Aubameyang sur le front de l’attaque, l’OM a pu compter sur le réveil des Ndiaye, Sarr, Luis Henrique ou de la recrue Moumbagna. En milieu de semaine, les hommes de Gasset ont confirmé leur embellie en surclassant Villareal (4-0) en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Avec ce succès, les Marseillais sont bien partis pour voir les quarts. Dans ce passage favorable au niveau du calendrier en championnat, la formation olympienne affronte un nouvel adversaire mal classé, le FC Nantes. 7e de Ligue 1, le club marseillais espère poursuivre sa remontée pour accrocher une place européenne.

En face, le FC Nantes est dans une situation bien plus compliquée car il doit de nouveau lutter pour son maintien. L’an passé, les Canaris avaient réussi à conserver leur place en Ligue 1 lors de la dernière journée. Actuellement, le club de Loire-Atlantique est en 14e position avec 2 points de plus que Montpellier, barragiste. Récemment, le FCNA s’est imposé à 2 reprises en déplacement face à Toulouse et Lorient, et avait repris quelques unités d’avance sur la zone de relégation. En revanche, les Nantais n’arrivent pas à confirmer à domicile où ils se sont de nouveau inclinés le week-end dernier contre le FC Metz (0-2). Pour ce déplacement au Vélodrome, Nantes devrait s’appuyer sur sa tactique victorieuse de Toulouse et Lorient avec un bloc bas bien en place pour profiter des contres. Mais en grande forme, Marseille devrait poursuivre sur sa dynamique pour prendre le meilleur sur Nantes.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

