Pronostic OM Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM assure face à Auxerre

Désireux de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions sans passer par les barrages, l’OM est actuellement 2e de Ligue 1 mais ne compte qu’un petit point d’avance sur la 3e place. Les Phocéens sont focalisés sur leur objectif et n’ont perdu que face à l’ogre parisien lors des 10 dernières journées, pour 3 matchs nuls et 6 victoires. Le week-end dernier, ils ont rendu compte de leurs belles dispositions actuelles en s’imposant dans l’antre de Lyon (1-2), après avoir retrouvé le chemin du succès au Vélodrome face à Troyes (3-1). Marseille semble ainsi avoir les armes pour s’accrocher à cette 2e place du championnat. Méfiance tout de même car la lutte risque d’être serrée jusqu’au bout avec la séduisante formation lensoise.

En face, Auxerre se bat pour ne pas descendre cette saison. Longtemps englués dans les bas-fonds du classement, les coéquipiers de Jubal affichent en revanche un réel regain de forme depuis quelques semaines, en atteste l’unique revers subi en championnat depuis le 1er février. Malgré cette excellente dynamique, ils ne comptent qu’un point de plus que le premier relégable. A 6 journées du terme de la saison, l’AJA est encore loin d’être sauvée et il lui sera très difficile de ramener un résultat positif de son périlleux déplacement au Vélodrome ce dimanche soir. Engagé dans la bataille pour la 2e place, l’OM peut compter sur le soutien de ses supporters pour l’emporter sans trop de difficulté ce week-end, comme il a pu le faire lors de son dernier match disputé à la maison, face à Troyes (3-1). Atout offensif majeur de Marseille, Alexis Sanchez (12 buts en L1) pourrait profiter de cette rencontre pour inscrire son 13e but en Ligue 1.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

