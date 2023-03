Pronostic Metz Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz ne lâche rien face à Laval

Relégué de Ligue 1 au terme d’un exercice catastrophique, le FC Metz s’est montré inconstant lors de la 1re partie. Mais depuis la reprise, les Grenats tournent à plein régime avec une seule défaite concédée à Lyon en Coupe de France. Invaincu en championnat depuis la fin octobre, le FC Metz est parvenu à revenir sur les équipes de tête. Actuellement, les protégés de Boloni accusent 2 points de retard sur Bordeaux, second. La lutte entre le trio Bordeaux, Sochaux et Metz s’annonce intense jusqu’à la fin de saison. Auteurs d’un nul à Saint-Symphorien face au leader havrais (1-1), les Messins se sont imposés lors de la dernière journée sur la pelouse de Quevilly Rouen (1-2). La formation lorraine dispose du comeilleur buteur de Ligue 2 avec Mikautadze. L’international géorgien affiche 14 réalisations au compteur et s’est distingué avec son pays lors des éliminatoires pour l’Euro 2024 en égalisant contre la Norvège.

Promu, Laval s’attendait à un exercice compliqué avec les 4 relégations de fin de saison. Auteur d’une entame correcte, le club mayennais avait pris ses distances avec la zone de relégation. Depuis la reprise, la donne a changé, puisque Laval accumule les revers. Les Lavallois avaient su légèrement rebondir de la mi-janvier à la mi-février, mais viennent d’enregistrer 4 défaites de rang face à Quevilly Rouen, Le Havre, le Paris FC et lors de la dernière journée face à la lanterne rouge niortaise (3-2). Avec le retour en forme d’équipes comme Saint-Étienne et Rodez, Laval a chuté dans la zone de relégation. L’absence de l’excellent milieu Maggiotti est préjudiciable, tant le joueur corse avait réalisé une très bonne première partie de saison. Déterminé à rattraper Bordeaux et à domicile, Metz devrait s’imposer face à une équipe de Laval dans le dur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

