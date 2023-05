Pronostic Lyon Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco face à un Lyon dépité

Dans cette dernière ligne droite de la saison, l’Olympique Lyonnais conservait un mince espoir de décrocher un ticket pour une compétition européenne. Mais la semaine passée, les Lyonnais se déplaçaient en Auvergne pour y affronter le Clermont Foot. Bien rentré dans son match, le club du Rhône a ouvert le score par l’intermédiaire de l’inévitable Lacazette (24 buts désormais). La suite fut en revanche plus douloureuse puisque Clermont est parvenu à reprendre le score à son avantage. En toute fin de rencontre, le capitaine des Gones a eu l’opportunité d’égaliser sur penalty mais a vu son tir être arrêté par le portier auvergnat. Suite à cette contre-performance, l’OL se retrouve à 4 points de Lille, qui occupe le dernier strapontin pour une place européenne. Les espoirs de voir l’OL version Textor disputer l’Europe s’amenuisent malgré ses deux victoires précédentes face à Strasbourg (1-2) et à Montpellier (5-4). Menés 4-1 au cœur de la seconde période face aux Montpelliérains, l’OL était parvenu à accrocher la victoire grâce à un quadruplé de son capitaine Alexandre Lacazette mais a donc rechuté à Clermont. Un nouveau symbole de l’irrégularité lyonnaise cette saison, y compris depuis l’arrivée de Laurent Blanc. La semaine passée, Barcola a manqué sur le front de l’attaque. Il devrait être dans le groupe pour ce choc à venir face à l’ASM, mais a priori pas dans le 11 de départ.

En face, l’AS Monaco connaît une fin de saison décevante et n’a pas pu suivre le rythme de Lens et de Marseille, pour finir sur le podium. Actuellement, les Monégasques accusent 8 points de retard sur l’OM, troisième. Le club de la Principauté doit même se méfier du retour de ses autres adversaires car après ce choc à Lyon, il ira à Rennes avant de recevoir une formation de Toulouse vainqueur de la Coupe de France. Après une victoire à Angers (1-2), les Monégasques avaient fort à faire le week-end dernier face à Lille (0-0) et s’en sont plutôt bien sortis car le LOSC a eu les plus belles opportunités. Suspendu face aux Nordistes, Ben Yedder devrait retrouver le groupe pour défier Lyon, peut-être associé à Boadu dont les dernières prestations et le but face au SCO avait plus à Philippe Clement. En déplacement, les protégés de Philippe Clément ont de bien meilleurs résultats qu’à domicile. En effet, l’ASM ne s’est incliné qu’à deux reprises à Lens et à Lille, et y a récolté 35 de ses 65 points. Solide loin de ses bases, Monaco devrait arracher au moins un nul en terre lyonnaise et garder son avance sur ses poursuivants luttant pour une place européenne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

