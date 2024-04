Pronostic Lyon Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon, le fol espoir face à Brest

Dernier de Ligue 1 pendant plusieurs mois, l’Olympique Lyonnais s’est repris depuis l’arrivée de Pierre Sage. Le technicien français a apporté de la stabilité au sein du club et cela se ressent sur les résultats. Les Gones vont notamment disputer la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, pour ce qui sera le dernier match de la saison. L’OL est conscient qu’il ne peut pas tout miser sur cette rencontre et veut finir la saison sur une bonne note. Actuellement, les partenaires de Lacazette se retrouvent en 10e position avec 5 points de retard sur Lens, 6e. Si cet écart parait conséquent, les difficultés des Niçois et des Sang et Or ouvrent des possibilités. De plus, l’OL, sans être spécialement étincelant dans le jeu, enchaîne les résultats positifs avec un bilan de 7 succès, 1 nul et 1 revers lors des 9 dernières journées. Si Lyon poursuit sur le même rythme, il pourrait se mêler dans la course aux places européennes, alors qu’il était dernieren début de saison. Le week-end dernier, les hommes de Pierre Sage ont renversé le FC Nantes (1-3) avec une nouvelle réalisation de Lacazette et des buts des entrants Orban et Fofana.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Brest est la sensation de cette saison de Ligue 1. En effet, le club breton se trouve en 2e position du classement avec 10 points de retard sur le PSG et surtout 4 de plus que Lille, 4e. Battu à Lens puis tenu en échec contre Lille, le club breton est reparti de l’avant face à deux mal classés, Lorient et Metz. Face aux Merlus, les Brestois ont fait la différence en toute fin de rencontre pour prendre 3 points précieux. Le week-end dernier, les hommes d’Eric Roy ont réalisé 60 bonnes premières pour mener 4-1. En revanche, les Brestois se sont fait très peur en fin de rencontre en concédant 2 buts qui ont redonné espoir aux Messins. Finalement, les partenaires de Lees-Melou sont parvenus à conserver leurs 3 points et s’approchent de plus en plus d’une compétition européenne. Ce dimanche, cette affiche oppose les individualités lyonnaises au collectif breton. En pleine forme et devant son public, Lyon pourrait effectuer un joli rapprochement dans la course aux places européennes, dans un match qui s’annonce disputé.

► Le pari « Victoire Lyon » est coté à 2,17 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 217€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,67 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 167€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Lacazette buteur » est coté à 2,39 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 239€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lyon – Brest avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lyon Brest encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Star d’Internet depuis sa glissade, le plongeur Alexis Jandard va donner le coup d’envoi de Lyon-Brest