Pronostic Irlande Tonga : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Irlande – Tonga : Le XV du Trèfle sur sa lancée ?

L’un des grands favoris de ce tournoi est l’équipe l’Irlande, invaincue depuis plus d’un an et tenante du titre du Tournoi des 6 Nations (Grand Chelem réussi). Durant les matchs de préparation à cette Coupe du Monde, ils ont confirmé leurs bonne forme en battant l’Italie (33-17), l’Angleterre (29-10) et les Samoa plus difficilement (17-13).Les Irlandais voudront dépasser pour la première fois de leur histoire les quarts de finale d’une Coupe du Monde. Lors du premier match de cette compétition, le XV du Trèfle s’est régalé contre la Roumanie (82-8) et a fait le plein de confiance. Titulaires aux ailes au sein d’un XV légèrement remanié, Lowe et Hansen tenteront de se démarquer.

Les Tonga entrent en lice dans leur Coupe du Monde 2023 ce samedi soir après avoir été exemptés le week-end dernier, dans un groupe très relevé avec l’Afrique du Sud, l’Écosse, et donc l’Irlande. Cette année, les Tongiens ont terminé à la dernière place de la Pacific Nations Cup après s’être inclinés contre les Fidji (36-20), le Japon (21-16) et les Samoa (34-9). Et pour leur préparation, les Tongiens ont remporté leurs 2 matchs disputés face au Canada (28-3 et 36-12). Les Tonga ne seront sans doutepas ridicules, loin de là, mais auront du mal à rivaliser face au solide rouleau compresseur Irlandais. Ces derniers devraient s’imposer assez largement, avec des essais d’ailiers qui ont eu peu de ballons à se mettre sous la dent au match précédent.

