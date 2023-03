Pronostic Grenoble Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp retrouve la clé à domicile contre Dijon

Cette opposition entre Guingamp et Dijon met aux prises deux formations que l’on attendait un peu plus haut dans le classement. Ces deux formations partagent la particularité d’avoir bien lancé leur tout début de saison, mais d’avoir calé par la suite. Guingamp s’en est tout de même mieux sorti que l’équipe bourguignonne. En effet, le club breton se trouve dans le ventre mou du championnat (10e) avec 8 points d’avance sur le premier poursuivant qui n’est autre que le… DFCO. Ce samedi, l’En Avant a l’occasion d’accentuer son avance sur la zone rouge, mais cela ne sera pas simple pour une équipe en difficulté à domicile. En effet, la formation bretonne affiche un bilan famélique d’une victoire, deux nuls et 6 défaites lors des 9 dernières réceptions. En revanche, le club guingampais se montre intéressant loin de ses bases comme il l’a démontré le week-end dernier en disposant du Paris FC à Charléty (1-2).

De son côté, Dijon était attendu comme l’un des candidats à la montée et doit se contenter du maintien. Le week-end passé, les Bourguignons se sont donné un peu d’air en s’imposant face à Grenoble (1-0), mais accusent toujours 1 point de retard sur Pau, première équipe non relégable. Battu 4 fois consécutivement, le DFCO avait ensuite enregistré deux nuls face à Metz et Valenciennes qui avaient confirmé un certain regain de forme. Cependant, ces dernières semaines, Dijon fait face à un certain manque d’efficacité offensif avec seulement 3 buts inscrits lors des 7 dernières journées de Ligue 2. Moins bien au Roudourou, Guingamp pourrait retrouver son mordant face à une formation dijonnaise qui reste sur 2 nuls et 8 défaites loin de ses bases.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

