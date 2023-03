Pronostic Grenoble Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble retrouve les sommets face à Annecy

Longtemps dans le coup pour jouer la montée, Grenoble a calé lors des dernières journées. Actuellement, la formation iséroise se trouve en 8e position avec 8 points de retard sur Bordeaux qui se déplace à Sochaux. En cas de succès ce samedi, le GF38 pourrait revenir sur l’une de ces 2 formations. Performant en janvier, Grenoble a connu un mois de février nettement moins fastueux. En effet, les partenaires de Jordan Tell restent sur 4 journées sans la moindre victoire avec 2 nuls face à Pau et Le Havre pour 2 revers contre Caen et Dijon. Surpris par une équipe bourguignonne loin d’être au mieux, le GF38 espère retrouver les joies de la victoire à domicile.

De son côté, Annecy est l’une des belles histoires de la saison. La semaine dernière, le club haut-savoyard s’est distingué en éliminant l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome (victoire aux tirs au but) en quarts de finale de la Coupe de France. À la suite de ce succès, la bande de Laurent Guyot disputera les demi-finales de la Coupe de France face à Toulouse. En revanche, les Hauts-Savoyards sont vite retombés sur terre, puisqu’ils ont subi une déculottée sur leur pelouse face au FC Metz le week-end dernier (0-3), pour ce qui est leur deuxième fessée consécutive après celle reçue à Sochaux (5-1). Certainement tournée vers la Coupe de France, Annecy en oublierait presque que le maintien n’est pas encore acquis. Plutôt solide dans son stade des Alpes, Grenoble devrait s’imposer face à une formation d’Annecy en grande difficulté lors des dernières journées de Ligue 2.

