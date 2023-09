Pronostic Feyenoord Rotterdam Celtic Glasgow : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Feyenoord débute sur de bonnes bases face au Celtic

Le Feyenoord Rotterdam a réussi une excellente saison dernière qui lui a permis de remporter l’Eredivisie devant des équipes comme l’Ajax ou le PSV Eindhoven. Cette réussite a éveillé l’intérêt des écuries européennes qui sont venus puiser auprès du club batave. Le brésilien Danilo (Rangers), le turc Kokcu (Benfica) ou le polonais Szymanski (Fener’), ont notamment quitté le club. En revanche, le buteur mexicain Gimenez est resté au Feyenoord et se montre très actif lors de cette entame de championnat avec 6 buts et 1 passe décisive. Malheureusement pour la formation batave, il est suspendu pour cette rencontre. Au rayon des arrivées, on notera celle de l’ancien ailier niçois Stengs qui retrouve des couleurs depuis plus d’un an. Feyenoord n’avait pas connu un début de saison idéal, puisque battu par le PSV Eindhoven en Super Coupe des Pays Bas, le club de Rotterdam a ensuite démarré son championnat en signant deux matchs nuls face à Sittard (0-0) et le Sparta Rotterdam (2-2). Depuis 3 journées, le Feyenoord a passé la vitesse supérieure avec 3 victoires nettes face à Almere City (6-1), Utrecht (1-5) et contre Heerenveen (6-1). Avec 17 buts inscrits lors de ces 3 rencontres, le club de Rotterdam se présente en pleine confiance pour recevoir le Celtic.

En face, le Celtic Glasgow a repris sa domination sur le plan national en réalisant le doublé Premiership / Coupe d’Ecosse. Lors de l’intersaison, le club écossais a perdu son entraineur, l’Australien Postecoglou, parti rejoindre Tottenham. Pour le remplacer, les dirigeants du Celtic ont choisi Brendan Rodgers, déjà passé au sein du club. Dans cette entame de saison, le Celtic a connu un seul faux-pas notable avec une élimination en Coupe d’Ecosse face à Kilmarnock. En Premiership, les hommes de Rodgers réalisent un parcours quasiment sans faute puisqu’ils ont remporté 4 succès pour un match nul face à St Johnstone (2-2). Parmi les victoires obtenues, le Celtic s’est notamment imposé à l’Ibrox Park face au grand rival des Rangers (1-0). Dans cette formation, on retrouve Joe Hart, Nat Phillips (Liverpool), ou les Japonais Furuhashi, Maeda et Hatate. Devant son public, le Feyenoord devrait arriver à prendre le dessus sur le Celtic de Brendan Rodgers qui n’avait pris que 2 points la saison passée dans sa poule (2 nuls face au Shakhtar mais 4 défaites face au Real et Leipzig.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

