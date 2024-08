Pronostic Dinamo Zagreb Qarabag : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des champions

Le Dinamo Zagreb en connaisseur face à Qarabag

Le Dinamo Zagreb domine son championnat national et vient de remporter le titre lors des 7 dernières années. L’an passé, les partenaires de Petkovic ont même signé le doublé avec le gain de la Coupe de Croatie face à Rijeka (1-3). Contraint de disputer les barrages de la Ligue des champions, la formation croate lance sa Coupe d’Europe face à Qarabag. Le Dinamo se présente avec 3 journées de championnat dans les jambes. Les Croates ont déroulé face à Istra 1961 (5-0), Osijek (1-2) et Sibenik (3-0). Dans cette équipe, on retrouve quelques connaissances de la Ligue 1 avec Pierre-Gabriel formé à l’AS Saint-Etienne, Bernauer arrivé du Paris FC ou l’expérimenté Théophile-Catherine. Ces éléments accompagneront les Petkovic, Rog et Pjaca. Il y a deux ans, le Dinamo Zagreb était parvenu à se qualifier pour la phase de poules de C1.

