Pronostic Dijon Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon se rapproche de Pau

Cette opposition entre Dijon et Pau est importante dans la lutte pour le maintien. En effet, la formation bourguignonne se trouve dans la zone de relégation, à la 18e place, avec seulement 4 points de retard sur le 1er non relégable, qui n’est autre que le FC Pau. En cas de succès ce samedi, le DFCO se rapprocherait un peu plus de Pau. Annoncé comme l’un des candidats à la montée, Dijon est en souffrance et joue sa survie en L2. La bande d’Omar Daf avait connu un passage compliqué de 4 revers consécutifs, mais s’était ensuite reprise avec deux nuls face à Metz (0-0) et Valenciennes (2-2) pour un succès à domicile contre Grenoble (1-0). En revanche, les Dijonnais se sont inclinés à Guingamp (2-0) le week-end dernier. L’expulsion de Traoré en première période a sans doute permis à l’En Avant de faire la différence. De retour devant son public, la bande d’Omar Daf espère accrocher un succès qui lui donnerait une bouffée d’air frais.

En face, Pau connaît une année 2023 pour l’instant délicate. En effet, auteur d’une première partie de saison intéressante, le club palois peine depuis la fin de la Coupe du monde. Sur cette période, la bande de Didier Tholot ne s’était imposée qu’une seule fois sur la pelouse du Paris FC (0-1) jusqu’à la dernière journée. Finalement, les Béarnais ont retrouvé la victoire le week-end dernier dans un match hyperimportant pour le maintien face à la lanterne rouge Niort (1-0). L’unique buteur de la rencontre a été Quentin Boisgard, prêté par Lorient lors du mercato hivernal. Grâce à ce succès, Pau a réussi à ne pas plonger dans la zone de relégation. Néanmoins, la lutte s’annonce intense jusqu’à la fin de la saison. Vainqueur de son dernier match à domicile, Dijon pourrait prendre le dessus sur Pau qui reste sur 2 défaites en déplacement, et retrouver ainsi espoir dans la course au maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

