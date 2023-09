Pronostic Club Bruges Besiktas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Un match à buts entre Bruges et le Besiktas ?

Habitué à dominer son championnat depuis plusieurs années, le Club Bruges a déçu la saison passée en terminant seulement 4e à 11 points du champion Antwerp. Les Belges ont donc dû passer par 3 tours de qualifications pour atterrir en C4, éliminant Aarhus (Danemark, 3-1 en cumulé), Akureyri (Islande, 10-2 en cumulé), et surtout Osasuna (Espagne, 4-3 en cumulé). Cette saison, ça se passe mieux en championnat avec des victoires 5-1 contre Eupen, 7-1 contre RWDM, et 4-2 contre Charleroi, mais une défaite à La Gantoise (2-1), qui les place à la 3e position. Après trois ventes qui ont largement renfloué les caisses, à savoir Sylla à Strasbourg, Lang au PSV, et Clinton Mata à l’OL, les Belges ont comblé le vide avec les arrivées d’Igor Thiago (15 buts en 32 matchs avec Ludogorets la saison passée, et 4 buts en 6 matchs déjà cette saison), de Zinckernagel en provenance du Standard Liège, qui fait un très bon début de saison, ou encore Vetlesen, milieu talentueux venu de Norvège (Bodo/Glimt). Bruges possède toujours dans ses rangs le capitaine Vanaken ou encore le gardien expérimenté Mignolet. À savoir que les Belges ont déjà inscrit 19 buts en 6 matchs de championnat cette saison (3,17 buts/match), dont 12 en 3 matchs à la maison, et que les deux équipes se sont déjà rencontrées 3 fois, pour deux victoires du Club Bruges (3-1 et 2-1), et une victoire du Besiktas (2-1).

De son côté, le Besiktas a terminé 3e de son championnat la saison dernière, et a également dû disputer 3 tours de qualifications pour en arriver là. Les Turcs ont facilement disposé de Tirana (Albanie, 5-1 en cumulé) et de Baku (Azerbaijan, 5-2 en cumulé), avant de se mesurer au Dynamo Kiev (4-2 en cumulé). Avant la lourde défaite contre Trabzonspor (0-3) ce week-end, le Besiktas était encore invaincu en championnat avec 2 victoires et 1 nul, et n’avait plus perdu depuis le 4 février dernier, soit une série de 27 matchs sans défaite. Niveau mercato, très peu de départs importants à signaler, mais énormément d’arrivées : Bailly (ex-United), Rebic (ex-AC Milan), Oxlade-Chamberlain (ex-Liverpool), Amartey (ex-Leicester) mais aussi Onana (ex-Lens). Ces bonnes pioches viennent compléter une équipe déjà performante, composée du buteur Aboubakar (13 buts en 16 matchs la saison dernière), du milieu de terrain Gedson Fernandes (ex-Benfica), ou du capitaine fidèle Uysal. Reste à savoir si les nombreuses recrues vont pouvoir s’intégrer et avoir du temps de jeu dans cet effectif très dense. Ce match risque d’être ouvert entre deux équipes qui marquent énormément, et très serré avec d’un côté une équipe de Bruges très bien construite, et de l’autre des Turcs en grande forme.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

