Pronostic Besiktas Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

Bruges accroche le Besiktas dans un match ouvert

Pourtant si sublime la saison passée, cette équipe du Besiktas semble avoir perdu son âme depuis cet été. Seulement 6èmes du championnat, les Turcs accusent déjà un retard de 9 points sur le leader. C’est le cas dans toutes les compétitions, y compris en C4, puisqu’ils restent sur une mauvaise série de 6 défaites sur les 11 derniers matchs toutes compétitions confondues, et sont toujours à la recherche de leur première victoire sur la scène européenne. Depuis le match aller (1-1), le Besiktas a même perdu tous ses matchs, contre Bodo Glimt (1-2 et 3-1) et Lugano (2-3). La faute peut être à des absences importantes trop récurrentes, qui risquent de les handicaper ce jeudi encore. Les attaquants titulaires Aboubakar (4 buts en championnat) et Rashica (2 buts et 1 passe) sont blessés, tout comme les trois joueurs passés par la Ligue 1, Onana (ex-Bordeaux), Ghezzal (ex-Lyon) et Bailly (ex-OM). Tosun est en revanche revenu de blessure et a même marqué ce week-end contre Samsunspor.

Peu inspiré en championnat, le Club Bruges (7e) est déjà très en retard sur le leader de l’Union St Gilloise, mais a réussi à réduire l’écart en s’imposant ce week-end contre Louvain (0-1), pendant que le leader a été accroché. C’est bien mieux en C4, puisque les Belges n’ont pas encore connu la défaite, tout l’inverse de leur adversaire du jour. Vainqueurs par deux fois de Lugano (1-3 et 2-0) et de Bodo Glimt (0-1), une nouvelle victoire ce jeudi leur permettrait d’assurer leur qualification en 1/8es de finale en terminant à la 1ère place du groupe. Pour réaliser cette mission, Bruges sera quasiment au complet, car seul Vanaken manquera à l’appel, suspendu. Concernant les forces en présence, on retrouvera les offensifs Skov Olsen (7 buts, 3 passes en championnat) et Igor Thiago (4 buts en championnat). Le Besiktas n’a quasiment plus rien à jouer, déjà condamné, tandis que le Club Bruges peut assurer dès ce soir sa qualification. Ce sont deux équipes qui ont une moyenne de buts assez élevée, et la rencontre pourrait être riche en buts. S’il y a un buteur à tenter du côté de Bruges, c’est bien Skov Olsen et ses 7 buts en JPL (meilleur total de l’équipe).

