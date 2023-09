Pronostic Cagliari Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina ambitieuse face à Cagliari

Finaliste de la dernière Conference League face à West Ham, la Fiorentina avait également atteint ce stade en Coppa Italia où elle s’était inclinée contre l’Inter. Auteur d’une très bonne saison, la Viola avait également accroché une place de barragiste en coupe d’Europe où elle s’est défaite du Rapid Vienne. Pour son 1er match de poule dans cette compétition européenne, l’équipe toscane est tombée sur une solide formation de Genk (2-2). Sur la scène nationale, les hommes d’Italiano se montrent très intéressants puisqu’ils se sont seulement inclinés sur la pelouse de l’Inter. Depuis ce revers, la Fio’ a battu l’Atalanta et l’Udinese, mais a été tenue en échec jeudi chez une surprenante formation de Frosinone (1-1) qui réalise une entame des plus intéressantes. L’équipe toscane possède un effectif de qualité avec Gonzalez (3 buts en 5 matchs), Bonaventura, Melo, Ikoné, Lopez ou Brekalo.

Seulement 5e de Serie B la saison passée (phase régulière du championnat), Cagliari a retrouvé l’élite cet été après avoir remporté les barrages face à Bari. La transition est en revanche difficile pour l’équipe entraînée par Claudio Ranieri, puisqu’elle occupe actuellement la dernière place du classement. En effet, l’équipe sarde a récolté ses 2 uniques points face au Torino et à l’Udinese. Pas épargné par le calendrier, Cagliari s’est notamment incliné face à l’Inter, à l’Atalanta ou à l’AC Milan en milieu de semaine (défaite 1-3 à domicile). Sur une bonne dynamique, la Fiorentina devrait confirmer face à une formation de Cagliari en plein doute.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

