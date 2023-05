Pronostic Bordeaux Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux fait sa part du travail face à Rodez

Ce vendredi, la Ligue 2 doit nous délivrer les noms des 2 formations qui vont monter dans l’élite. Présent quasiment toute la saison à la 2e place du classement, Bordeaux a connu une terrible désillusion le week-end dernier en s’inclinant à Annecy (1-0), car dans le même temps, Metz s’imposait à Sochaux. Ces résultats ont pour conséquence de faire reculer les Girondins en 3e position. Le dénouement pourrait être cruel pour les hommes de David Guion qui ont été réguliers tout au long de la saison. Dans une dernière journée qui peut encore nous offrir quelques surprises, Bordeaux se doit de s’imposer pour espérer monter et compter sur des résultats favorables de ses adversaires directs. À domicile, les Bordelais sont sur une superbe dynamique de 5 victoires consécutives sans avoir concédé le moindre but. Ce vendredi, les Girondins vont s’attacher à remplir leur part de mission en dominant Rodez.

Rodez lutte quant à lui pour le maintien. Les Aveyronnais s’étaient bien repris depuis leur élimination en quarts de finale de Coupe de France, mais se sont ratés dernièrement dans certains matchs clés. Ce fut une nouvelle fois le cas le week-end dernier face à un adversaire direct, Pau. À domicile, les Ruthénois avaient la possibilité de quasiment assurer leur maintien dans l’élite et se sont fait surprendre par une équipe béarnaise pourtant moins bien classée (2-3). À la suite de ce résultat, Rodez est 16e (premier non-relégable) compte le même nombre de points que le premier relégable, Laval. En cas de défaite à Bordeaux et d’un succès de Laval ou Dijon, Rodez serait relégué en National. Depuis l’entame de saison, la formation aveyronnaise est plutôt performante en déplacement avec le 6e bilan de la Ligue. Ce vendredi, le challenge sera cependant compliqué face à une formation bordelaise dans l’obligation de s’imposer. Déterminé à remplir sa mission, Bordeaux devrait l’emporter une nouvelle fois à domicile aisément, face à Rodez qui n’a plus gagné depuis 5 matchs.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

