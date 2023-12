Pronostic Aston Villa Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa enchaîne face à Sheffield United

Arrivé en octobre 2022 alors que le club était calé en seconde partie de tableau, Unai Emery réalise un travail incroyable à Birmingham. En effet, après avoir qualifié son club pour une compétition européenne, Villa se retrouve sur le podium de la Premier League. Troisième du championnat, les Villans accusent un seul point de retard sur Arsenal, qui se déplace à Anfield ce samedi. En s’imposant vendredi soir, les partenaires de Lucas Digne pourraient mettre la pression sur les Gunners et les Reds qui s’affrontent samedi. Dernièrement, Aston Villa a enchaîné des résultats incroyables en battant successivement Manchester City (1-0) et Arsenal (1-0) à Villa Park. Leur prestation face aux Skyblues fut étincelante, tandis que leur combativité leur a permis de s’en sortir face aux Gunners. Le week-end dernier, les Villans ont fait le job en s’imposant à Brentford. Menés au score, les partenaires de McGinn ont fait la différence en fin de match par Moreno et par l’inévitable Watkins. L’international anglais a inscrit 9 buts et offert 6 passes décisives, ce qui en fait le 3e joueur le plus décisif de PL derrière Haaland et Salah. Souvent décisif quand il joue (5 buts, 5 passes dé), Bailey a fait son retour de blessure le week-end dernier en signant une passe décisive et devrait logiquement débuter ce vendredi. Pour affronter Sheffield, Emery ne pourra pas compter sur Boubacar Kamara, exclu à Brentford.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Sheffield United a retrouvé la Premier League cet été. Après une entame compliquée, les dirigeants du club anglais ont décidé de rappeler Chris Wilder. Le coach anglais s’est incliné pour sa première face à Liverpool, mais a vu ses hommes dominer Brentford (1-0). Pas aidé par un calendrier compliqué, les Blades ont de nouveau enregistré une défaite face à Chelsea (2-0) le week-end dernier. Sur le plan du jeu, Sheffield montre des choses intéressantes mais pêche dans les 20 derniers mètres. Ce vendredi, les partenaires de l’excellent Archer s’attendent à un choc compliqué face à l’une des meilleures formations de Premier League. Incroyablement fort dans son Villa Park, Aston Villa devrait poursuivre sur son excellente dynamique face à un Sheffield lanterne rouge, et mettre la pression sur Arsenal et Liverpool.

► Le pari « Victoire Aston Villa et plus de 2,5 buts » est coté à 1,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Bailey buteur » est coté à 2,30 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Aston Villa – Sheffield United :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa Sheffield United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Arsenal reprend provisoirement la tête, Aston Villa vient à bout de Brentford