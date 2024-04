Pronostic Arsenal Bayern : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Ligue des champions (+100€ remboursés en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur Arsenal Bayern

Arsenal veut rester au sommet

Arsenal réalise une excellente saison et lutte avec Liverpool et Manchester City pour remporter la Premier League. Depuis ce week-end, les Gunners sont en tête du championnat avec une différence de buts favorable par rapport aux Reds et un point de plus que les Skyblues. Les dernières journées s’annoncent passionnantes avec cette lutte acharnée. En terminant 2e du championnat l’an passé (dépassé en fin de saison), le club londonien s’est qualifié pour la Ligue des Champions, où il n’a pas spécialement connu de problèmes en phase de groupe en terminant premier devant le PSV Eindhoven et le Racing Club de Lens. Ensuite, les Gunners ont souffert en huitième de finale face à Porto. Après avoir perdu à l’aller au Portugal (1-0), Arsenal a éprouvé les pires difficultés pour percer la défense des Dragoes au retour. Finalement, la bande à Arteta y est parvenue par Trossard mais a été contrainte de disputer les tirs au but où Raya a été décisif. Le week-end dernier, les Gunners se sont tranquillement imposés à Brighton (0-3) et arrivent en pleine confiance pour affronter le Bayern.

Le Bayern, la fin d’une ère

L’an passé, le Bayern fut tout heureux de remporter la Bundesliga pour la 11e fois consécutive en profitant de l’incroyable faux-pas du Borussia Dortmund. Cette saison en revanche, la messe semble dite puisque le club bavarois accuse 16 points de retard sur le Bayer Leverkusen alors qu’il ne reste plus que 6 journées à disputer. Thomas Tuchel quittera le club à la fin de la saison, mais pourrait même être licencié avant cela. En effet, son équipe enchaine les contre-performances et vient de s’incliner lors des 2 dernières journées de championnat, dans le Klassiker face à Dortmund (0-2) et surtout chez le promu Heidenheim (3-2). Lors de cette dernière rencontre, les Bavarois ont fait preuve de suffisance puisqu’ils sont rentrés avec un avantage de 2 buts à la pause avant de s’écrouler en seconde période. Malgré les absences de Coman, Sané, ou Neuer, le Bayern affichait un XI compétitif avec notamment les Kimmich, Muller ou Kane. L’international anglais devrait recevoir un accueil hostile de l’Emirates du fait de son passé d’ancien Spur. Néanmoins, l’attaquant anglais reste l’une des valeurs sûres du club puisqu’il a inscrit son 32e but face à Heidenheim.

Peu d’absences pour ce Arsenal – Bayern

Arteta peut compter sur un groupe quasiment au complet puisque seul Timber est indisponible. Arrivé de Chelsea l’été dernier, Havertz est l’homme en forme des dernières semaines avec 9 buts inscrits depuis l’entame du championnat. A ses côtés, on devrait retrouver les Jesus, Saka ou Martinelli. Pour affronter Arsenal, Tuchel espère compter sur le retour de Sané, Coman, Neuer mais aussi Mazraoui et Pavlovic. Les 5 hommes étaient présents à l’entraînement ce lundi.

Les compos probables pour Arsenal – Bayern :

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (ou Kiwior) – Odegaard, Jorginho, Rice- Saka, Havertz (ou Jesus), Martinelli (ou Trossard).

Bayern : Neuer – Kimmich, De Ligt, Kim, Davies – Laimer, Goretzka – Sané, Müller, Musiala – Kane.

Arsenal profite de la méforme du Bayern ?

En quarts de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 14, Arsenal retrouve l’un des très grands habitués du top 8 européen, le Bayern. Cependant, c’est bien les Londoniens qui font officie de favori, eux qui ont remporté 13 de leurs 15 derniers matchs à domicile alors que les Bavarois ont perdu leurs deux derniers matchs, et avait perdu à Rome en 8e de finale aller. Dans un Emirates bouillant, Arsenal devrait profiter des fébrilités du Bayern pour s’imposer. Buteur face à Brighton ce week-end, Saka a passé un cap cette saison Ce que souhaite également faire son équipe en atteignant le dernier carré. Cela passe par une victoire à domicile avant un déplacement souvent difficile en Bavière.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

