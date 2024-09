Pronostic Angers Nice : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Nice se lance face à Angers

La dernière saison d’Angers en Ligue 1 s’était transformée en véritable cauchemar, se concluant par une place de lanterne rouge et une relégation en division inférieure. Cependant, le SCO a su rebondir en terminant 2e de Ligue 2 l’année dernière, ce qui lui a permis de retrouver rapidement l’élite. La formation angevine possède des moyens limités par rapport à la plus grande partie des équipes de Ligue 1. Cet été, le SCO s’est renforcé en attirant notamment Aholou et Allevinah. Pour le moment, les hommes d’Alexandre Dujeux ont des difficultés pour leur retour en L1 avec un revers à domicile face à Lens (0-1) et un autre sur la pelouse de Lille (2-0). Ce dimanche, la formation angevine va chercher à marquer son premier but dans l’élite.

De son côté, Nice sort d’une saison plutôt réussie sous la houlette de Farioli, terminée à la 5e place du classement. Le technicien italien a décidé de quitter le club pour rejoindre l’Ajax d’Amsterdam. Pour le remplacer, les dirigeants azuréens ont misé sur Franck Haise. L’ancien coach du Racing Club de Lens arrive avec une belle réputation et va tenter de faire progresser sa formation. Pour l’instant, l’adaptation semble difficile pour les Aiglons, qui ont manqué leur entrée en s’inclinant de justesse face à l’AJ Auxerre lors de la 1re journée (2-1). Le week-end dernier, ils ont été tenus en échec à domicile par Toulouse (1-1) lors de leur première à l’Allianz de la saison. Haise fait face à des absences importantes sur le plan offensif, puisque Moffi, Boga et Laborde sont indisponibles mais devrait pouvoir compter sur le nouvel arrivé Moukoko. Malgré une entame poussive, le Gym devrait prendre le dessus sur Angers.

