Les Lyonnaises assurent l'essentiel face à Fleury

Fleury 91 0-2 OL Lyonnes

Buts : Dumornay (36e), Diani (45e) pour les Fenottes

De bon augure avant la Ligue des champions. Toujours invaincu en championnat cette saison, l’OL Lyonnes visait un 16e succès en 18 rencontres en Première Ligue sur la pelouse de Fleury. Mission accomplie pour les Fenottes qui ont donc enchaîné une 10e victoire consécutive toutes compétitions confondues et sont déjà assurées de terminer premières de la saison régulière.

Une victoire sans forcer.

Si le déplacement en Côte d’Ivoire pour la finale de la Coupe LFFP, remportée par les Lyonnaises le 14 mars dernier (1-0), a laissé des traces du côté du PSG, les protégées de Jonatan Giráldez n’ont pas eu l’air d’avoir subi quelconques incommodités. Dans une rencontre entièrement dominées, les Lyonnaises ont pu manquer d’efficacité comme l’a souligne Vicki Becho à l’issue de la rencontre mais Melchie Dumornay, à la demi-heure de jeu, est parvenue à ouvrir le score sur un centre à destination d’Ada Hegerberg. Difficile de dire si la Ballon d’or 2018 parvient à toucher le ballon, mais qu’importe l’essentiel est assuré puisque le ballon termine sa course au fond des filets (0-1, 36e). Kadidiatou Diani est venue inscrire le but du break juste avant la mi-temps en profitant du centre en retrait de Hegerberg et de la main pas assez ferme de Constance Picaud (0-2, 45e). Un nouveau revers pour les protégées de Frédéric Biancalani qui voient peu à peu la course aux play-offs s’éloigner.

Plus tôt dans l’après-midi, le Paris FC s’est imposé face à Saint-Étienne grâce aux deux penaltys transformés par Maëlle Garbino (0-1, 40e) et Lorena Azzaro (0-3, 73e), entrecoupé d’un festival de Clara Mateo à l’heure de jeu (0-2, 61e). En attendant le résultat de la rencontre entre Nantes et Strasbourg qui se disputera ce dimanche, le Paris FC récupère la deuxième place du classement.

Le suspense est à son comble.

Autre résultat

AS Saint-Étienne 0-3 Paris FC

Buts : Garbino (40e SP), Mateo (61e), Azzaro (73e SP) pour le PFC

Première Ligue : semaine parfaite pour l’OL, qui plombe Fleury