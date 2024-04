Premier League : Canal+ va permettre aux téléspectateurs de couper le son des commentateurs

Qui voudrait se passer des commentaires de François Marchal ?

Canal+ a annoncé le lancement d’un « mode tribune » pour les derniers matchs de la saison de Premier League. Le groupe l’a dévoilé dans une bande-annonce avec le slogan « Juste le son du stade, juste le foot et vous. » Cette option permettra aux abonnés de ne plus entendre les voix des commentateurs, pour ne garder que l’ambiance du stade. Le « mode tribune » sur Canal+ et MyCanal sera inauguré ce mercredi lors du derby de la Mersey à Goodison Park, opposant Everton à Liverpool.

Cette nouveauté est pour l’instant limitée au championnat anglais, la chaîne n’ayant pas annoncé s’il elle serait étendue aux autres compétitions qu’elle diffuse. Canal+ emboîte le pas de Prime Video, qui propose une option similaire appelée « Stadium FX » pour les rencontres de Ligue 1.

Joli message envoyé aux candidats d’Au Micro…