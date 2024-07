Joël Bats : « Les gardiens d’aujourd’hui sont plus valorisés »

C’était (pas) mieux avant.

À l’occasion de la demi-finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et la France, Joël Bats s’est confié à AS dans un long entretien pour évoquer ses souvenirs contre la Roja mais aussi plus généralement sur les gardiens, dont plusieurs se sont illustrés dans ce championnat d’Europe, à l’image de Mike Maignan, Gianluigi Donnarumma ou Unai Simón. L’ancien entraîneur des gardiens de l’Olympique lyonnais (2000-2017) a donné son point de vue sur la différence entre les portiers de son époque et ceux d’aujourd’hui, à qui il est beaucoup plus demandé d’être bon au pied.

« À mon époque, il y avait déjà des gardiens qui étaient le premier joueur par lequel débutaient les actions. Mais aujourd’hui, je trouve que les gardiens sont plus mis en valeur. Ils sont davantage reconnus, analyse l’ex-international (50 sélections) passé par le PSG (1985-1992). Et j’espère qu’un gardien sera Ballon d’or ces prochaines années. Cela fait très longtemps qu’un gardien n’a pas remporté un Ballon d’or [Lev Yachine est le premier et le dernier en 1963], parce que ce sont des joueurs complets. Il faut savoir jouer avec les deux pieds, il faut même être un libero sur les premiers mètres. Il faut y ajouter une grande lecture de jeu et être bon tactiquement. C’est pour ça qu’ils doivent avoir une force mentale supérieure à la moyenne. Je crois que c’est très difficile d’être gardien et dans cet Euro, beaucoup de gardiens jouent à un grand niveau et sont mis en valeur. »

En 1984, Francia derrotó a España en la final de la Eurocopa, con el famoso gol de Platini a Arconada. El portero de aquella selección francesa era Joël Bats. Le entrevisto en @diarioas a pocas horas del encuentro de esta noche en Múnich. https://t.co/hYiipPOvpW — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 9, 2024

L’ex-gardien tricolore, vainqueur de l’Euro 1984 face à… l’Espagne, en a profité pour donner son pronostic pour l’Espagne-France de ce mardi soir… sans vraiment se mouiller : « La France n’a pas été au niveau de l’Espagne jusqu’ici dans le tournoi, il faut le reconnaître. Mais elle est capable de se créer pas mal d’occasions, donc je considère qu’ils sont plus efficaces dans la finition, ils gagneront. S’il leur manque toujours cet efficacité, comme depuis le début de l’Euro, alors c’est l’Espagne qui gagnera. »

