Pourquoi la finale de la Ligue des nations se joue à 19h ?

Une finale avant la petite-finale.

La finale du Final Four la Ligue des nations entre la France et l’Espagne se jouera ce mercredi, à 19h. Un horaire choisi par la fédération espagnole avec un objectif : remplir au maximum le stade de La Cartuja, en banlieue de Séville. Ce 28 février étant férié localement, puisque c’est le Dia de Andalusia (la journée de l’Andalousie en vostfr), la RFEF espère que ce coup d’envoi moins tardif attirera les familles. Un des publics cibles du football féminin. Les petits chérubins ont eux fini l’école mardi à 14h et seront donc tous frais ce mercredi pour donner de la voix et soutenir les championnes du monde.

L’antre aux 57 000 places avait sonné bien creux lors de la demi-finale face aux Pays-Bas vendredi, avec seulement 21 856 supporters ibériques présents. Et la presse espagnole avait vite trouvé LE responsable de ce fiasco : la fédération. En plus d’avoir changé de stade au dernier moment pour disputer la rencontre, la RFEF n’avait fait presque aucune communication autour de la demie. Si bien qu’aucun Sévillan ou presque ne savait que ses championnes du monde jouaient à la maison. Une erreur partiellement réparée avec ce décalage horaire. Mais toujours pas la moindre affiche dans Séville.

Par contre la fédé espagnole se refuse toujours de donner un prono de l’affluence ce soir.