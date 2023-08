Pour son retour en Serie A, le Genoa fait sauter le record d’abonnements de la ville

Un retour fracassant.

Allant de 110 à 2000 euros, les abonnements au stade Luigi-Ferraris du Genoa sont partis comme des petits pains. Pour fêter la remontée du club en Serie A, 25 500 supporters ont fait chauffer la carte bleue pour suivre leur équipe tout au long de la saison, un record dans la ville (Genoa et Sampdoria confondus). Pouvant accueillir jusqu’à 36 000 spectateurs, l’enceinte génoise s’apprête à revivre de grandes émotions.

Ce sont les supporters de la Sampdoria qui avaient établi le précédent record, en 1991, après le titre de champion, avec 25 186 abonnements. Ceux d’Il Grifone n’avaient jamais fait mieux que les 24 239 cartes vendues en 2009, alors que le club venait de terminer cinquième du championnat. Pour continuer les célébrations, le club propose une journée exceptionnelle mercredi avec la rencontre de huit joueurs avec le public et des tarifs réduits à la boutique.

🏝️⚽️ Vi aspettiamo domani al Ticket Office di via al Porto Antico 4 per festeggiare la nostra campagna abbonamenti #bellissimA 📮💌

👕 Disponibili allo Store le maglie gara home e away: solo per la giornata di domani saranno in vendita al prezzo speciale di 80€! 🔴🔵

📝 Ci… pic.twitter.com/AeFsMTnT0U

— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 8, 2023