Pascal Gastien refuse de prendre position à propos des Jeux olympiques

« Je ne prendrai pas position. »

Telle est la conclusion de Pascal Gastien, interrogé en conférence de presse, à propos du débat entourant les Jeux olympiques et certains clubs rechignant à laisser partir leurs joueurs disputer cette compétition. « Je vais m’occuper de mes affaires, je ne sais pas si on aura des sélectionnés, donc ce serait facile pour moi de dire… Après, je suis entraîneur : je suis un sportif avant tout, j’adore tous les sports. Les JO, c’est quelque chose de magnifique à vivre et que j’aurais bien voulu vivre, a ainsi indiqué l’entraîneur de Clermont. Après, il y a des intérêts dans les clubs, notamment parce qu’il risque d’y avoir des barrages de coupes d’Europe. C’est compliqué pour les clubs de prendre une position ferme, définitive. Tout joueur a envie de faire les Jeux olympiques, que ce soit chez nous ou ailleurs. »

Toujours est-il que le coach français sait où trouver la solution, ou plutôt qui doit la chercher. Selon le technicien, ce sont en effet les instances dirigeantes qui doivent trancher comme il l’a expliqué face aux médias : « Les clubs payent les joueurs et il y a des intérêts, mais ça me paraît difficile de priver un joueur des JO. On est dans un monde où chacun essaye de tirer profit de chaque compétition, et personne ne veut lâcher. Les clubs se retrouvent dans des situations délicates par rapport à cela, donc c’est aux instances de vraiment définir. Ou d’obliger tout simplement les joueurs, les clubs à participer. Je sais que les calendriers sont chargés, mais cela doit faire partie des dates FIFA et je trouve très bien que ce soit le cas pour les femmes. »

Un confrère y avait déjà pensé.