Un petit tour en Belgique, le meilleur remède possible.

Mi-octobre 2022, le Stade de Reims surprenait son monde en se séparant d’Óscar García, son entraîneur de l’époque, alors que tout semblait plutôt bien se passer. Il n’était alors pas question de résultats, mais de raisons personnelles, alors que le technicien espagnol traversait une période délicate, sa fille étant touchée par une grave maladie, avant de malheureusement décéder quelques semaines plus tard. Près d’un an et demi plus tard, García est revenu sur son départ de Reims pour le journal L’Équipe : « Je n’ai pas compris les reproches. C’est toujours bizarre d’être viré quand tu n’es pas en difficulté au classement, mais je ne suis pas né de la dernière pluie : c’est le foot. Tu ne maîtrises pas grand-chose. Je ne serai pas le premier ni le dernier. L’entraîneur est le premier fusible. […] À Reims, c’était une super expérience, je ne garde que les bons souvenirs. »

Aujourd’hui à Louvain, en Belgique, l’Espagnol revit : « Je suis heureux car je peux faire ce que j’aime le plus : entraîner. D’autant plus avec une entreprise puissante dans ce projet, King Power. Ils voulaient apporter plus de professionnalisme au club, changer de fonctionnement et surtout maintenir l’équipe en D1. Nous avons réussi. Louvain veut arrêter de faire l’ascenseur et viser plus haut : le top 6 belge. » Avant de revenir un jour en France ? « J’ai beaucoup appris, à Reims et à Saint-Étienne. J’y ai amélioré mon français, et j’espère que cela me permettra d’y revenir un jour ! », termine-t-il.

Avis aux intéressés !

Lyon bute sur Reims