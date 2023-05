Nouveau stade du PSG : la piste de l’hippodrome de Saint-Cloud se refroidit

Une course d’obstacles, une vraie.

Dans sa quête d’une nouvelle enceinte pour les années à venir, le club de la capitale est tombé sur une nouvelle impasse. Si la piste du Stade de France a longtemps tenu la dragée haute, d’autres pistes ont été citées : Aubervilliers ou l’hippodrome de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). La seconde hypothèse a été sérieusement envisagée par le board parisien. D’après Le Figaro, la piste s’est refroidie sérieusement malgré des discussions formelles entre France Galop et le PSG.

Plusieurs problèmes s’opposent au projet : la société présidée par Édouard de Rothschild ne veut pas céder son vaste terrain où la bande à Christophe Galtier aimerait s’implanter et souhaite poursuivre l’organisation de ses courses de chevaux durant la durée de travaux qui pourraient prendre des années. De plus, le manque d’accessibilité du site (pas de métro, peu de parkings à proximité) est aussi à prendre en compte. Le projet du club détenu par Qatar Sports Investments doit aussi prendre en compte qu’il ne pourra obstruer la vue des spectateurs de l’hippodrome. L’idée ne serait cependant pas totalement abandonnée par le Paris Saint-Germain, qui continue de prospecter dans l’Ouest parisien, bien que sa volonté première soit de rester (et d’acheter) au Parc des Princes.

Tout ça pour faire galoper Anne Hidalgo.

