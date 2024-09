Chelsea prolonge de neuf ans le contrat de son 9

Non, ce n’est pas une mauvaise blague du CM de Chelsea.

Ce vendredi, le club londonien a acté la signature de Nicolas Jackson jusqu’en 2033, soit neuf années de plus sous la tunique des Blues. Rien que ça. Un choix qui peut paraître étonnant pour un joueur qui n’a pas encore totalement confirmé les espoirs placés en lui (14 buts en Premier League la saison dernière).

This is just the start. 💙

Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. ✍️ pic.twitter.com/stzAMtHk6d

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 13, 2024