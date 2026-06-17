Fox Sport, derniers sur le soccer

Incroyable, mais malheureusement vrai. Avant le match opposant l’Albiceleste à l’Algérie, le diffuseur américain Fox Sports a cru bon de rappeler à ses téléspectateurs que la Pulga était argentine bien qu’elle évolue généralement en MLS.

« Lionel Messi ne jouera pas pour les USA ce soir. Malgré le fait qu’il soit un joueur de l’Inter Miami, sa sélection nationale est l’Argentine, il n’est donc pas éligible pour jouer avec les USA. »

Une preuve de plus que les Yankees ne pipent rien au soccer.

Revivez Argentine - Algérie (3-0)