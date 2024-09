Emerson Royal s’inscrit à des cours de business pour gérer ses affaires

L’heure de la rentrée a sonné !

Arrivé à Milan il y a un mois, Emerson Royal a disputé son premier match pour les Rossoneri le 24 août contre Parme, avant d’honorer sa première titularisation dans son couloir droit face à la Lazio. La Gazzetta dello Sport dévoile quelques informations sur son adaptation en Lombardie ce dimanche et nous indique que le Brésilien s’est inscrit pour suivre des cours en ligne dans le but de gérer par lui-même ses propres activités et ses revenus. Les intermédiaires ? Très peu pour lui. « Au cours de ces premières semaines milanaises, il a commencé à étudier l’administration des affaires à la Logos University International », écrit la Gazzetta. Les mésaventures de certains de ses collègues l’ont peut-être échaudé.

On n’est jamais si bien servi que par soi-même.

La nouvelle vie de Zlatan Ibrahimović au Milan