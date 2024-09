Qui sera le meilleur gardien de l’année ?

Les gants ça passe avec un costume trois-pièces ?

Pas de Manuel Neuer ou de Thibaut Courtois comme durant un bon paquet d’années, et voilà que le trophée Yachine se retrouve dépourvu de véritable favori. Les dix gardiens nommés offrent un peloton assez dense dont il est encore difficile de savoir qui sortira en tête en octobre prochain. Le Français Mike Maignan (AC Milan), demi-finaliste de l’Euro avec de très belles copies, peut sortir vainqueur. On retrouve également l’Ukrainien Andriy Lunin qui a tenu les buts du Real Madrid en l’absence de Courtois, et Gregor Kobel, finaliste de la Ligue des champions avec Dortmund. Gianluigi Donnarumma, défait par le Borussia dans le dernier carré avec le Paris Saint-Germain, est bien présent.

Révélation de l’Euro avec la Géorgie, Giorgi Mamardashvili (FC Valence) se fait une petite place, tout comme Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), sensation de la CAN comme dernier rempart sud-africain. Unai Simón (Athletic Bilbao), vainqueur de l’Euro avec l’Espagne, Diogo Costa (FC Porto), auteur d’une belle compétition avec le Portugal, et le Suisse Yann Sommer, vainqueur de la Serie A dans les buts de l’Inter Milan, font de beaux outsiders.

Même si vous le détestez, Emiliano Martínez fait bien partie de la liste et pourrait encore jouer les trouble-fête.

