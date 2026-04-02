Messi, Ronaldo, Mbappé et Vinícius dans la même équipe pour des briques

Les quatre fantastiques. Ils n’ont jamais joué tous ensemble sur un terrain de foot, mais Messi, Ronaldo, Mbappé et Vinícius ont bien tourné ensemble à l’occasion d’une publicité diffusée sur les réseaux sociaux de la marque LEGO et relayée par les différents joueurs.

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Tout le monde veut le Graal

Assis autour d’une table, les quatre joueurs veulent absolument réussir à planter les petites figurines à leurs effigies sur une Coupe du monde LEGO. Bon, espérons qu’ils soient plus précis devant les buts cet été. Une occasion de promouvoir la nouvelle collection de la marque danoise autour de l’évènement planétaire du mois de juin et une belle métaphore de la lutte à laquelle se livreront les superstars pour décrocher leur première ou leur seconde Coupe du monde.

En tout cas, Kylian Mbappé a kiffé. Dans le communiqué de presse diffusé par la marque, l’attaquant des Bleus espère que cela pourra « inspirer les jeunes à croire en leurs rêves et à s’amuser en créant ».

On en reparlera quand l’un d’eux marchera dessus pieds nus.

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